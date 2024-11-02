高市逾300處路口導入Al智慧交通號誌系統 年底再增100處

高雄市選定5個區域逾300處路口，導入Al智慧交通號誌系統，今年底將再增100處路口建置，施工單位積極趕工。（記者黃良傑攝）

2024/11/02 10:27

〔記者黃良傑／高雄報導〕隨著智慧交通科技導入5G、AI等技術，高市積極爭取交通部補助，建置智慧化號誌控制管理系統，透過路口影像分析路口車流量及偵測等候車隊長度等資料，因應時段、路口間距、車流量等變化，將綠燈時間適切配置，依動態偵測車流即時調整號誌時制，建置智慧化交通號誌控制系統，運用智慧交控增加通行效率。

交通局強調，預計2024年底可再完成100處路口建置，並持續分年期向交通部申請補助經費建置，依道路等級規劃建置，包含園區產業聯外道路、高（快）速公路周邊、主要幹道（含市區、省道），短期已建置逾300處路口。

請繼續往下閱讀...

高雄市目前建置智慧化交通號誌控制系統，共計有5大區，包括國10鼎金交流道周邊，即翠華路、自由路、博愛路出口匝道，以及高雄港洲際貨櫃中心聯外道路，即北起沿海/中林路口，南至南星/鳳鳴路口，再加上其周邊支線總計有16處號誌化路口，全線長約3.7公里。

第三區為前鎮漁港周邊道路（北起漁港路口，南至漁港南一路口）；第四區在國道1號九如交流道、台88快速道路大寮和大發交流道，該區經評估為脆弱易塞路段，已完成智慧化號誌交控建構。

至於第五區為112至113年度脆弱易塞路段，選定國道1號建國及中正交流道及楠梓地區規劃、建置，預計於2024O年11月底上線，智慧化號誌交控應用計畫分為兩處控制範圍，因應時段、路口間距、車流量等變化，將綠燈時間適切配置，運用Al及5G智慧交控增加通行效率。

高雄市選定5個區域逾300處路口，導入Al智慧交通號誌系統，今年底再增100處路口建置。（記者黃良傑攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法