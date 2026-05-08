曾蔡美佐遭毆住院家屬控兒「撂人施暴」北港朝天宮董事長回應了

朝天宮董事長蔡咏鍀提供另一段影片，強調兒子蔡晉財（紅圈者）是去阻擋勸架，沒有打人。（民眾提供）

80歲的前立委、北港朝天宮前董事長曾蔡美佐7日凌晨在北港住家遭數十名白衣男子闖入毆打，包括她與兒子及在場友人6人被打傷。事件持續發酵，有人在社群PO文指朝天宮董事長、雲林縣副議長蔡咏鍀的兒子蔡晉財是帶頭者，蔡咏鍀今（8）日受訪並出示另一段影片強調，兒子是去阻擋的，沒有打人。

曾蔡美佐住家位在北港大同路上，7日凌晨4點多，30、40名白衣人浩浩蕩蕩靠近住家，且不斷傳出吵雜聲音，身穿橘色衣褲的曾蔡美佐走出家門，白衣男腳步加快，拿起旁邊的交通路牌，大力朝住家丟砸，頓時場面火爆，白衣男二話不說掄起拳頭、甚至拿交通錐等物品上演「全武行」。

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眼見衝突越演越烈，曾蔡美佐趕緊上前制止雙方毆打，豈料就在一陣推擠中，被1名男子推倒，重重跌坐在地，一旁親友看到，連忙抱著她防止再度受到傷害，而曾蔡美佐整個人蜷縮在地，直至白衣男這方有人勸止才停下來，人潮漸漸散去，整起衝突上演約2分鐘。

警方昨天逮捕10人到案，其中有1名陳姓男子被收押、2人以6萬元交保，警方今天再拘提10人到案，其中有一人是蔡晉財，現正偵訊中。警方重申，外界指控警方「吃案」，與事實不相符，對於對於任何暴力犯罪案件，均秉持迅速處置、依法偵辦之原則，並以保障民眾生命安全為優先。

有自稱曾蔡美佐的家屬在Threads上PO文，指阿嬤已80多歲，蔡咏鍀的兒子蔡晉財召集將近50人來叫囂、打人。另時代力量也在臉書發文，呼籲檢警全面釐清全案是否涉及組織犯罪、幫派介入與地下金流。

蔡咏鍀下午受訪表示，他看另一段影片，裡面兒子是去阻擋、勸架，網路貼文不實指控很過分。

蔡咏鍀進一步說，當晚媽祖鑾駕還在遶境，遶境均依「路關」（路程表）行進，當時神轎路過事發地點附近，卻有人攔轎要求轉向，媽祖行進有一定路線，平常要拜拜可到廟去拜，怎可任意被要求轉去其他地方？這也是會發生事端的原因。

前立委、朝天宮前董事長曾蔡美佐住家遭數十人圍住，曾蔡美佐（紅圈者）一度想上前制止。（民眾提供）

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