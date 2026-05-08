未成年也受害！愛爾麗偷拍風暴擴大 王婉諭怒：應勒令停業

時代力量黨主席王婉諭。（資料照）

繼愛爾麗集團爆出總裁常如山、特助張元齡及設備商謝金亨等人遭羈押禁見後，醫美界偷拍風暴愈演愈烈。時代力量黨主席王婉諭今（8日）再度重砲開火，揭露受害者不僅高達數百人，甚至包含未成年少女，且連鎖醫美「光澤診所」也驚傳陷入相同疑雲。她痛批愛爾麗政商關係良好導致政壇噤聲，呼籲主管機關絕不能姑息，如調查屬實，應立即勒令停業。

王婉諭在臉書發文表示，愛爾麗針孔偷拍事件，今天有兩個很離譜的最新發展。首先，檢方勘驗畫面後發現，受害者高達數百人，而且其中竟然有許多未成年少女。更惡劣的是，檢方發現，吹哨者爆料之後，工程師謝金亨疑似接到高層指令，一路由北往南前往各分店拆除針孔監視器主機，企圖滅證，「愛爾麗顯然在消滅真相」。

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王婉諭指出，目前負責人常如山與監視器工程師，都因涉嫌拍攝兒少性影像、無故攝錄性影像遭羈押禁見。此外，愛爾麗很可能不是個案。同為連鎖醫美品牌的光澤診所，也被民眾發現疑似裝有類似的微型針孔監視器，目前檢警已針對所有分店展開搜索。

王婉諭續指，這件事情發展到這裡，這已經不是單純的個資案件了。目前超過700名消費者加入自救會，其中180人正式填表指控遭愛爾麗偷拍。但到現在，愛爾麗還沒有停業或說明，只針對尚未施作的課程退費，態度非常敷衍。她呼籲，相關單位應該全面動起來。消保官要積極保護消費者權益，如果調查結果屬實，主管機關更應直接對這些違法醫美診所祭出停業處分。

王婉諭直言，愛爾麗這種惡質業者，沒有理由讓他們繼續開門賺錢，「我知道愛爾麗政商關係很好，現在沒有多少政治人物敢出來說話。但正因為這樣，我更要持續講下去。

偷拍就是偷拍，台灣社會不能容忍這種惡行。」

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