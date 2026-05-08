黨內互打還沒完！軍購案藍白7800億版本通過 趙少康突重砲開轟鄭麗文

前中廣董事長趙少康。（資料照）

國民黨先前因軍購「3800億+N」、「8000億元」兩方案，黨內吵得不可開交。立法院會今日表決通過「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，根據藍白黨團共提修正動議，總金額匡列7800億元。本以為藍營「內鬥」戲碼至此落幕，沒想到，前中廣董事長趙少康稍早突然在臉書開砲，痛罵黨中央先前不斷向外放話、壓制個別立委主張，「國民黨什麼時候變成這樣的一言堂？」他還點名黨主席鄭麗文，必須學會尊重黨籍立委與立院黨團，千萬要小心不要最後搞到「令不出黨中央」。

趙少康今日下午在臉書發文表示，立法院今天通過軍購特別條例的數額7800億，就是接近他自始主張的8000億（但凍結還沒有第二次發價書的數字）。趙少康說，他是把國民黨朱立倫、盧秀燕、徐巧芯、鄭麗文的意見融會在一起，既堅守黨中央的底線，也包含了黨內領袖的立場，用心良苦，沒想到卻被國民黨中央動員各種力量從四面八方圍剿。黨中央也不斷向外放話，壓制個別立委的主張。他直呼：「國民黨什麼時候變成這樣的一言堂？這樣的中央集權？」

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趙少康諷刺表示：「結果最後還是回到我原先的提議，真是既有今日何必當初！」他說，如果國民黨對軍購特別預算一毛都不給，只要能說出有說服力的理由，自己也會支持。但國民黨卻說接受美國的第一次發價書111億美金，還加碼到新台幣3800億，而且信誓旦旦的保證，只要美國送來第二次發價書，國民黨一定會通過。「既然如此，國民黨幹嘛搞個不清不楚、莫名其妙的N，N是什麼？是哪個天才想出來的？還說N就是1兆也可以。」

趙少康批，國民黨既然要接受美國所有的發價書，那就開大門走大路，又何必鑽小路只通過3800億？還堅持第二次發價書來再編預算、再由行政院送到立法院審查？不是治絲益棼多此一舉嗎？不是白白跳進民進黨給國民黨挖的「親中反美」的坑嗎？「這樣你怎麼選2026的縣市長？2028又怎麼拉下民進黨的總統？天下有這麼笨的政黨？」

趙少康說，須知每個區域立委大都是十萬票以上選出來的，國民黨中央的經費也都是靠區域立委的選票獲得的政黨補助費，尊重立委、黨團自主是國民黨最重要的指導原則。

最後他也點名鄭麗文喊：「鄭麗文主席必須學會尊重黨籍立委與立院黨團，否則她跟習近平會面的一點點紅利很快就會被消耗殆盡，國民黨也不能被某些特定勢力綁架，她千萬要小心不要最後搞到『令不出黨中央』。」

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