立院表決國防特別條例 三讀通過藍白「7800億」版本

立法院會今日表決通過「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，根據藍白黨團共提修正動議，總金額匡列7800億元。（記者方賓照攝）

立法院會今日表決通過「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，根據藍白黨團共提修正動議，總金額匡列7800億元。其預算編製不受預算法第23條的規定限制，非經立法院同意不得相互流用。特別條例及其特別預算施行期間，自公布日施行至中華民國122年底止，必要時，得經立法院同意延長。

特別條例明定，為因應敵情威脅及迫切的國防需求，建置可保衛國家安全及強化不對稱戰力的武器及裝備，運用重層嚇阻，強化防衛韌性，厚植國防實力，以提升聯合作戰效能，確保國家安全，特制定特別條例；主管機關為國防部。

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國防部辦理特別條例所定軍事採購及相關建構計畫，應依政府採購法及其他國防相關法令辦理，並視計畫性質，就其防衛目標、戰力需求、裝備規格、取得方式、期程規劃、財務方案、後勤支援、維修整合、預期效益及風險控管等事項，提出詳實規劃；其涉及重大政策或整體戰力結構者，應分別擬具可行性評估、整體規劃及替代方案之成本效益分析等報告，提報行政院核定。

特別條例明定採購項目包括M109A7自走砲、海馬士多管火箭系統、反甲型無人機飛彈系統、標槍反甲飛彈、拖式2B反甲飛彈，此部分預算上限為3000億元。

而軟、硬殺混合反制無人機系統，各型反彈道及防空飛彈、中低空防空系統，以及反甲飛彈戰備存量補充案等項目，應俟取得美國政府正式同意售予後，依據第二批發價書覈實編列預算案，其預算上限為4800億元。

預算編製不受預算法第23條的規定限制，非經立法院同意不得相互流用。行政院應於特別條例通過後1個月內，就第一批發價書預算案向立法院提出專案報告並備質詢，經立法院同意後始得籌編預算案，第二批發價書預算案亦同。

專案報告內容包括，特別條例施行前，我國過去5年軍事採購的項目、金額、效益與到貨情形。特別條例採購項目與前款採購之關係，籌獲建軍後如何有效提升聯合作戰效能。採購項目的籌獲期程、預期交貨時間與全壽期維持成本。因應特別條例的採購後國軍人員維持、後勤補給支援、資訊通信系統維護的策進作為。

立法院同意前項各款專案報告後，行政院應於2個月內將第一批發價書預算案送立法院審議。第二批發價書預算案亦同。中央政府總預算及特別預算於特別條例施行期間的舉債額度合計數，不得超過該期間總預算及特別預算歲出總額合計數的15％。

特別條例施行期間，中央政府舉借的1年以上公共債務未償餘額預算數，應依公共債務法第5條第1項規定辦理。特別條例施行期間各年度中央政府總預算案所編列的社會福利支出，不得少於115年度中央政府總預算案所編列的社會福利支出。

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