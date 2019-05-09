巧！議員要求借鏡茄萣灘岸整治 台南市水利局長：我做的

2019-05-09 17:31

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市海岸線面臨縮減危機，黃金海岸養灘成效引人關注，南市議員周麗津今（9）日質詢舉例相鄰的高雄茄萣海岸灘堤做得很不錯，值得台南借鏡，台南市水利局長李賢義答詢時，透露茄萣海岸第1、2期工程正是他擔任高雄市水利局長任內完成，有關黄金海岸養灘需要時間，將和水利署六河局及高雄港務公司密切合作期能加速成效。

據了解，高雄茄萣灘岸第1期工程長度1公里、經費4000萬元（高雄市府自籌）、工期2012年5月至2013年5月；第2期長度1.9公里、改善經費1.186億元（高雄市府自籌）、工期2013年5月至2014年7月。

第1、2期正是李賢義在前高雄市長陳菊主政時期，他當高雄市水利局長（2010年12月至2014年8月）做的，第3期工程時，他已轉任台中市當副祕書長。

對於黃金海岸海岸線退縮問題，黃偉哲表示，「不容許黃金海岸變成石頭海岸」，養灘計畫需要與中央配合，市府會在經費許可下持續跟中央合作，過去養灘成效有限，某種程度是因將軍漁港海堤向外延伸，因此攔阻北沙，將軍漁港海堤以南部分，就沒有辦法得到沙的補充，導致海岸線後退，市府會努力來改善。

台南水利局長李賢義說，黃金海岸受到安平商港防波堤的突堤效應，所以上游砂岩減少，因此沙灘逐年退縮侵蝕，在2011年時侵蝕比較嚴重，因此當時決議養灘，受到侵蝕的一些平台由南市水利局處理，養灘部分則是由六河局處理。

李賢義表示，目前六河局已經完成9座離岸堤的突堤，大概有6萬立方的沙慢慢回來，六河局也在與安平港商務防波堤的主管機關港務局協商，請港務局研究整個侵蝕原因，並提出因應措施，以及持續進行養護計畫，而成效需要時間，市府將協請六河局加速辦理。

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