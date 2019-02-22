養灘變「殺灘」？後壁湖漁港清淤黑泥塊 墾管處將送驗

2019-02-22 22:18

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣政府近期在後壁湖漁港進行淤沙清除工程，經墾丁國家公園管理處同意下，將港外堆積的底沙放置到一旁的潟湖區沙灘「養灘」，不過，底沙中摻雜的黑泥塊，引發當地居民正反議論，墾管處決定將黑泥塊送驗釐清成分，若有污染疑慮，將全面篩選汰除。

屏東縣府在1月底開始工程後，就有民眾拍照質疑，施工單位把挖起來的淤沙直接倒在沙灘上，大型怪手開進去把沙灘變工地，對保護示範區的環境影響甚大，當地的寄居蟹恐怕遭砂石車和怪手來回輾壓，加上髒污淤沙大量覆蓋，恐破壞牠們的棲地，最後更從「養灘」的淤沙中，挖出不少成分不明的黑泥塊，引發「養灘變殺灘」爭議。

另一派贊成「養灘」的民眾則認為，當地漁港堤防設置後，沙灘流失嚴重，沙灘礁石裸露嚴重，加上「海沙不外運」規定，「淤沙哪裡來就回到原地養灘」沒有不妥，而黑泥塊也只是時間較長遠的淤泥，不必先扣上「污染」的帽子，造成漁港航道清淤停擺。

對於超過半個月的爭論，墾管處處長李登志強調，「將把泥塊送驗釐清成分」，廠商也陸續汰除表層泥塊，未來如果確認泥塊成分可能影響沙灘生態，將請廠商將已回填的沙灘底層泥塊完全清除。

至於部分民眾質疑可能含油污的淤沙，墾管處也強調，尊重縣府維護港區漁船進出安全需求，並避免珍貴的海沙資源被運離，外港較乾淨白沙進行養灘，接近漁船停泊處的內港清淤工程，淤沙可能有含油污疑慮，會統一放置在附近空地曬乾後運離，不會放回原沙灘。

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