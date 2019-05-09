花蓮免費遛小孩聖地 新洄瀾親子館啟用

2019-05-09 11:36

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮新「洄瀾親子館」今揭牌啟用，由花蓮縣政府委託慈濟大學兒童發展與家庭教育學系承辦，首度將入館年齡調整為6歲以下，並重新「分齡」，針對0至2歲及3至6歲孩童規劃出2大場館，提供托育、幼兒照顧諮詢與親職活動服務，自上月23日試營運至今，入館人次已達2千人，深獲家長好評，成為可避暑的「免費」遛小孩聖地。

位在花蓮市文苑路的「洄瀾親子館」，上月正式改裝，整體空間設計採分齡分區，針對0至2歲寶寶設計大動作區、觸覺區及積木區；3至6歲孩童則配置操作體驗區、益智角、閱讀角、積木角和角色扮演角，讓各年齡層幼童都能適性、適齡從遊戲中學習。

新場館還設置社工及托育人員，提供民眾家庭托育資源服務，可進行幼兒照護、兒童福利及兒童發展諮詢，並定時辦理親子活動、親職教育及志工訓練等，目前每周二至周日開館，共分上午9時至12時及下午2時至5時等2場次。

花蓮縣洄瀾親子館主任王佳華說，親子館目前共配置5名全職人力，未來將提供幼教領域學生進行實習，自上月23日開放民眾體驗後，截至本周入館人數已達2150人次，大人1029人次、孩童1121人次，反應踴躍。

她強調，場館開放後，每場次均達百人，首日還湧入168人次，民眾須排隊才能入場，為維護學習品質，預計周末假日將採限額、限時制度，每場次改為1個半小時、100人為限；親子入場時均需量耳溫並消毒，器材則會每天進行2次清潔。

花蓮縣長徐榛蔚說，洄瀾親子館重啟後，不僅能提供學生實習「學以致用」，縣民及孩童更是最大受益者，在專業人員陪伴下安心遊戲學習，希望未來全縣13鄉鎮市都能設置親子館，打造完善的親子共學空間。

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