花蓮觀光口號「2個太太，3個小山」議員評：缺乏性別意識

2019-03-28 12:59

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣長徐榛蔚上任後多次在公開場合使用「二個太太、三個小山」順口溜來行銷觀光，介紹太魯閣、太平洋及美崙山、林田山、金針山景點，縣府觀光處也把這口號當成官方政策推廣「花蓮幸福遊」；縣議員楊華美認為這樣的口號欠缺性別意識，語彙是戲謔而空洞，無法傳遞出花蓮山水的特色，更把花蓮觀光格局限縮在華語文市場，欠缺國際視野。

縣議員楊華美今早在臉書評論說，對女性的不尊重藏匿在輕浮、自以為俏皮的話語中，更是欠缺國際觀瞻與人文尊重的負面行銷。縣府提取出這種扭曲親密關係中的女性角色，作為淺顯易懂、便於記憶的行銷手段，看似風趣卻是披著羊皮的狼，合理了女性在變調關係中不對等的承擔，是對於在現實生活裡，陷入糾葛關係中女性處境的消費。

楊華美認為，在目前台灣婚姻關係中，有二個太太、或是有小三的出現，是被視為不正當甚至是觸犯違法的關係。其中所涉及女性的容忍求全、或是被社會辱罵為壞女人的意涵，是對男人出軌的視而不見，忽略了男性應當在關係中所承擔的責任。

楊華美強調說，最重要的是用兩個太太、三個小山指涉花蓮的大山大海，這個語彙是戲謔而空洞，無法傳遞出花蓮山水的特色。更值得三思的是，官方這樣的行銷術語把花蓮的觀光格局限縮在華語文的市場，欠缺國際視野。希望縣府想出一個具有國際觀的行銷標語，提升文化觀光的格局與層次，營造出花蓮是台灣山海國的入口。

台灣婦女權益促進發展基金會陳羿谷研究員也指出，雖能體會「以通俗、口語用詞加深大眾的印象」的用意，但有形或無形文化的推廣，仍然要回到人權、性別平等、永續發展等價值，方能有助於增強社會對話、凝聚力與國際觀，對於外來遊客形成長遠的吸引力。

陳羿谷說，目前的用語雖可增加話題性，但卻因性別歧視的誤導而失焦，反而無法直接而快速連結花蓮的優美風景，削弱推動觀光的主要目的；旅遊、文化產業的消費者與經營者並非只有男性；女性對於推動經濟發展的貢獻與消費力亦不容小覷，創造尊重包容、性別友善氛圍的環境，將更有利於提升遊憩品質、增進造訪花蓮的意願。

縣長徐榛蔚從一月份開始在多個活動場合中，以「兩個太太、三個小山」的說法介紹太魯閣、太平洋、美崙山、林田山、金針山等花蓮在地景點，像是太平洋國際龍舟節、瑞穗春天酒店開幕、中華民國工商建設研究會拜會、瑞穗柚花節、光復鄉春之箭筍饗宴、春遊洄瀾3重送記者會等活動場合，徐榛蔚都以二個太太、三個小山來介紹花蓮景點。

例如日前光復鄉舉行春之箭筍饗宴，徐榛蔚致詞時說：「春天在哪？春天就在花蓮！春天讓我們可以品嘗到美味的箭筍、蕗蕎」，箭筍宴採用的食材都是花蓮在地原住民美食，來到花蓮的遊客不止可以吃到美味的箭筍餐，更可以大口呼吸花蓮新鮮的空氣，更不能錯過花蓮「二個太太（太平洋、太魯閣）、三個小山（美崙山、林田山及金針花山）」，花蓮的觀光在起飛，歡迎大家一起來！

而縣府觀光處本月也召開花蓮觀光產官共好座談會，定調「花園城市」、「花蓮幸福遊」、「大口呼吸」、「花蓮好Q」作為觀光宣傳主軸，其中「花蓮幸福遊」標語就是以兩個太太（太魯閣和太平洋）及三個小山（美崙山、林田山、金針山）包裝花蓮旅遊行程，希望以以幽默方式行銷花蓮幸福遊，也呼應徐榛蔚競選口號「幸福花蓮」。

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