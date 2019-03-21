找鳥來嬤、吳靜嫻推觀光 網驚：到底想把高雄形象塑造成什麼？

2019-03-21 10:07

〔即時新聞／綜合報導〕昨有媒體報導，繼女藝人白冰冰（63歲）、張琍敏（68歲）後，這次高市府請來「鳥來嬤」吳敏、《星星知我心》吳靜嫻宣傳觀光，向銀髮族推薦到高雄旅遊。對此，臉書粉專「打馬悍將粉絲團」直言，「到底想把高雄的形象，塑造成什麼啊？」

綜合媒體報導，吳敏、吳靜嫻昨在愛河畔開記者會，介紹高雄不老旅行家299、359元的好玩卡雙卡方案，使用年齡皆為60歲，使用票卡時要出示身分證明文件，票卡一串連捷運、公車、貢多拉；票卡二串連捷運、公車、觀光雙巴、愛之船。

報導指出，高市觀光局表示，吳敏過去以「鳥來嬤」角色聞名，吳靜嫻則以電視劇《星星知我心》奪金鐘獎最佳女演員，在兩岸均有知名度，並指她們年過七旬，仍充滿活力，遂邀請當觀光大使。

「打馬悍將粉絲團」不解地說，高雄先前找白冰冰、陳文茜，現在又找鳥來嬤代言，「韓國瑜，你是故意的嗎」、「你到底想把高雄的形象，塑造成什麼啊？」網友也在底下留言「又老又窮」、「想收割老人票」、「還有沒有更老的」、「白冰冰算年輕的」、「真的有人看了這些人代言而想來高雄玩嗎？」

不過，也有鄉民認為，「蠻喜歡鳥來嬤，但討厭消費老人家」、「老人不好嗎？你們在嫌什麼？」「你們最好都不會老」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/