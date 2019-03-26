春遊苗栗 苗縣府與業者合作加碼祭優惠

2019-03-26 14:51

〔記者張勳騰／苗栗報導〕行政院交通部觀光局推動春遊專案刺激國旅消費，苗栗縣政府響應於4月1日至6月30日辦理自由行及團體旅遊補助，並與縣內觀光旅遊、食、宿等業者合作推出多重加碼，業者並推出各項文創及「老時味」（即古早味）商品；苗栗縣長徐耀昌邀請全國的遊客們春遊苗栗，尋找不一樣的在地風采，感受客庄情懷。

苗栗縣政府文化觀光局長林彥甫指出，為提供遊客享有更便利完善的旅遊諮詢服務，苗栗全縣共設置26個借問站據點，包含今年全新增置8處借問站，分別為頭份市「蘆竹湳古厝風情館」、三灣鄉「三灣梨鄉休閒農業區發展協會」、頭屋鄉「152日安咖啡」、苗栗市「老家藝文生活空間」、獅潭鄉「印象雲南食府」、泰安鄉「泰雅文物館」、三義鄉「月台茶棧」及大湖鄉「十份崠老茶亭」等處。

文觀局今天在苗縣府第一辦公大樓一樓大廳舉辦春遊專案及苗栗縣借問站啟動儀式，由徐耀昌及多位鄉鎮長共同啟動。

林彥甫表示，苗栗春遊優惠補助，除自由行每房現折500元，青年（18歲至40歲）入住苗縣小鎮（大湖鄉、三義鄉、公館鄉、南庄鄉、苑裡鎮）民宿，可再多1次500元住宿優惠，團體旅遊每人每日500元補助，民眾最高可享補助1500元外。苗縣業者再加碼平日住宿最高可再折抵1000元，但住宿加碼優惠以苗栗春遊專案業者提供優惠資訊為主，詳情可上（臺灣旅宿網查詢）。

林彥甫指出，苗縣府更與苗栗縣觀光協會、旅館公會、民宿協會及各觀光旅遊業者等合作匯集超過120間特約商家，祭出優惠活動，遊客自4月1日起，凡在活動特約商家，出示春遊苗栗住宿證明（收據或發票等憑證），即可享有特約商家的各項食、宿、遊、購、行超值優惠。

此外，苗縣府亦規劃4月送好玩卡產品、5月份RailBike搭乘體驗票券、6月份苗縣文創商品計3000份好禮，要送給4月至6月每月前1000名完成登錄苗栗春遊補助入住的遊客，來苗栗春遊的遊客有機會總價值超過3000元補助優惠。

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