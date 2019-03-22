墾丁搶救淡季大作戰 新玩法、免費促銷紛紛出籠

2019-03-22 21:06

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島正值旅遊淡季，雖然氣候溫暖和煦，海灘街道卻沒有太多遊客，旅宿業者紛紛推出優惠措施，墾丁水世界祭出「3月31日全天免費飆水」，統一渡假村則引進大量兒童遊樂器材，小墾丁渡假村也為台灣燈會志工提供續住一晚免費優惠。

恆春唯一的室內水上樂園「水世界」，為了搶攻夏天來臨前的首波戲水商機，除了3月31日全天免費，4月8日至4月30日間，不論成人或兒童入園皆享半價優惠，讓民眾不論颳風下雨、躲避烈陽，隨時都能享受玩水樂趣。

位在台灣最南端的墾丁統一渡假村，則為兒童客層開發海洋變裝秀體驗、海洋嘟嘟車、甩尾車、VR體驗、海洋瓶等玩法，室外還有兒童戲水區、籃球九宮格及氣墊遊樂區等，搶攻小家庭遊客南下度假。

位在滿州的小墾丁渡假村，為感謝締造「我屏東我驕傲」的台灣燈會志工，月底前也推出志工及工作人員續住一晚的免費優惠，希望吸引忙碌燈會無暇度假的工作人員，利用最近的好天氣到墾丁度假放鬆。

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