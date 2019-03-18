「垃圾清理挑戰」瘋進墾丁 屏東業者推照片換免費食物

2019-03-18 23:56

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕全球正流行「垃圾清理挑戰」（Trash challenge）的活動，上週有年輕人到墾丁海岸林挑戰，引發當地不少民眾響應，枋寮及楓港也有餐飲業者，直接推出挑戰照片換免費食物活動，希望鼓勵更多人加入這項愛地球的新潮流行。

率先推出「垃圾清理挑戰」換美食的枋寮阮家茶坊表示，從《自由》報導看到墾丁年輕人響應，為了加強推廣風潮，特別推出只要在枋寮任一處公地，完成挑戰並清出5個米袋的垃圾，就能憑臉書挑戰完成頁面，免費兌換要價400元的「龍膽石斑火鍋套餐」。

另一家楓港的雞排業者「沁芳」也同步響應，只要7天內完成恆春半島任一處公地「垃圾清理挑戰」，就能憑現場照片兌換大雞排加一杯飲料，希望有更多業者響應加入，鼓勵民眾主動清理家鄉環境。

阮家茶坊業者邱柏儀說，許多流行的網路活動，接力拍照大多只是為了好玩，但「垃圾清理挑戰」除了好玩，還有深遠的環保意義，看到家鄉許多港口、海岸林內丟滿垃圾，除了自己有空就撿，盼用高檔的美食吸引更多挑戰者加入，一起讓台灣更美好。

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