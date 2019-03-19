「燈流」效應拚觀光！「琉璃森林」放墾丁 LUCAS來助陣

2019-03-19 23:38

〔記者陳彥廷／屏東報導〕「拚觀光！」台灣燈會中備受矚目的「琉璃森林」花燈擁有特殊造型，引發外界關注未來去向，近2年觀光低迷的墾丁，有業者在燈會期間發現展演的效果極為驚豔，最近也在組裝當中，未來風華將重現墾丁福華飯店；而屏東觀光代言人「LUCAS」裝置藝術，最近也回到創生的故鄉屏東，到墾丁福華飯店展出，吸引顧客打卡。

這兩年墾丁觀光不振，受惠「燈流」外溢略有起色，而福華飯店邀請由屏東縣政府與藝術策展人賴冠仲合作的熊型LUCAS機器人，呆萌可愛又富科技感，身上則擁有藝術家創作的屏東文化元素及自然美景，是屏東觀光的代言人，這20隻30名藝術家作繪屏東特色及元素的LUCAS日前回到故鄉屏東，在墾丁福華飯店展出「跟著LUCAS去旅行」。

LUCAS身上有個屏東水果、縣花九重葛、客家花布、北大武山斷崖、老建築街景、廟宇文化、霧台山櫻花王及後壁湖夕陽等圖案，也有藝術家童趣創作像僵屍、彩色貓咪等，這20隻LUCAS已巡迴台北、新竹、台南及高雄展出，現在回到故鄉屏東墾丁福華飯店，已成為飯店最夯打卡景點。

台灣燈會南島燈區的「琉璃森林」花燈，代表琉璃珠與排灣族社會的關係淵遠流長，傳統的排灣社會只有貴族擁有琉璃珠，象徵持有者的特殊身分和地位的尊重，而每顆琉璃珠色彩、紋樣不同，流傳著不同的神話傳說與名稱，神話則賦予琉璃珠生命與神聖意義，在燈會期間，與「阿凡達生命樹」相互輝映，成為會場極受矚目的花燈，墾丁福華飯店不斷和創作藝術家溝通，終於獲得首肯移置到福華。

福華飯店說，燈會展出的「琉璃森林」令人驚豔，而琉璃珠是屏東原住民最具代表性的意象，飯店內本來就擁許多原住民裝置藝術，這座讓屏東揚名海內外的藝術品未來將落腳福華飯店中庭，為讓「琉璃森林」以最美姿態展現，現仍在組裝當中，請民眾拭目以待末來飯店內的美麗風華。

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