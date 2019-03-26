春遊補助 蘭嶼旅宿業看得到、吃不到

2019-03-26 11:24

［記者張存薇／台東報導］交通部觀光局「春遊方案」4月起跑，青年住離島地區還有加碼補助，但台東縣離島的蘭嶼鄉卻被排除在外，在地業者希望政府幫幫忙，輔導民宿合法化。

觀光局春遊方案規定合法旅宿業者才能參加，蘭嶼地區因為土地、建照等問題，目前並無合法民宿，因此前一波暖冬、即將開始的春遊方案，蘭嶼業者都無法受惠。

業者說，4月進入蘭嶼觀光旺季，的確有客人打電話來問是否可以有春遊補助，但業者只能明確告知無法享受方案，還好不影響遊客到台東的意願。

縣府交通及觀光旅遊處說明，蘭嶼鄉對土地所有權認知和漢人不同，因此多因土地國有化、未申請建照問題等，無法取得合法民宿登記，根據民宿管理規定，離島或原住民地區可以用「結構安全證明文件」取代使用執照申請旅宿合法登記，交通部觀光局已同意補助150萬元經費，縣府將委由專業技師團隊為有意願的蘭嶼民宿建物初步評估，再看看是否需要補強、改善，朝合法民宿登記邁進。

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