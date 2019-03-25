春遊補助 縣市加碼再抽好禮／旅遊網專案再送五百元 飯店業預估業績增七％

2019-03-25

〔記者蕭玗欣／台北報導〕交通部觀光局「春遊」補助四月上路，近日在官網公布參與縣市及業者名單。不少縣市響應春遊補助，祭出加碼五百元、住宿就抽百萬好禮等優惠，甚至有旅遊業者也瞄準商機補助加碼，盼刺激兩到三成的買氣；飯店業則預估業績至少可成長七％。

觀光局預計可創造62億產值

觀光局推出的春遊補助方案，自由行旅客住宿每人每房補助五百元，十八歲至四十歲青年入住小鎮民宿、離島各多加碼一次獎助，最高可獲得一千五百元補助；團體旅遊每人每日補助五百元，每團最高補助三萬元，到離島或企業旅遊最高加碼到五萬元。觀光局預估，此次方案將砸下八．六億預算，預計可創造六十二．五億元觀光產值。

各縣市補助不同 可上官網查詢

觀光局春遊住宿優惠活動專區廿二日上線，詳細補助內容及參與業者名單已公布在官網。觀光局也鼓勵各縣市可自提加碼方案，並自訂上路時程，因此各地春遊上限與期間不一，民眾可上官網查詢。除了桃園市、台中市、嘉義市、台南市、宜蘭縣和金門縣從五月起補助外，其他縣市都是四月一日起跑。

旅遊業界搶商機也紛紛宣布加碼。易遊網表示，去年觀光局推出宜花冬高屏冬遊補助方案，明顯提升當地旅遊熱度，以易遊網國內旅遊和國內訂房的銷售狀況來看，補助期間帶動近六成的業績成長。今年補助範圍擴大，全台各地旅遊包含離島皆可申請，搭配政府補助，易遊網也再祭出加碼回饋，希望再刺激兩到三成以上的國旅買氣。

易遊網表示，包括環島之星、巴士和離島等廿項春遊專案商品都有加碼補助，除了政府提供基本補助五百元外，易遊網再追加每人最高補助五百元。

老爺酒店集團執行長沈方正近日受訪時表示，今年初暖冬旅遊補助確實讓旅宿業的業績成長十％到十五％，不過當時每晚每房最高補助金額為一千五百元，這次春遊補助金額每人五百元，力道不會像暖冬補助這麼強勁 ，但預估業績仍可以有七％左右的成長。

各縣市春遊加碼方案

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