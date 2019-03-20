衝出觀光突圍 花蓮老牌飯店祭出「轉生術」

2019-03-20 17:11

［記者王峻祺／花蓮報導］全台78家國際觀光旅館，花蓮縣占6家，與台南市並列，僅次於台北及高雄市，面對接踵而來的春遊補助戰線及即將崛起的新旅館，在地老飯店祭出「轉生術」，在限有硬體設施下不斷求變新，力求衝出觀光突圍，站穩龍頭寶座。

交通部觀光局4至6月將推春季旅遊補助專案，預計每房住宿補助500元，花蓮縣還擬推3重加碼，贈送數位消費券、累積點數及抽總統套房等方案；近5年花蓮觀光飯店旅館及民宿已成長至1900多家，現今又有多家飯店進場，想要搶食旅客大餅，競爭激烈。

被視為花蓮住房率指標的花蓮翰品酒店、亞士都飯店、美侖飯店、太魯閣晶英酒店、遠雄悅來飯店及瑞穗春天酒店等6家國際觀光旅館，除春天今年落成外，其餘5家飯店平均屹立當地近20年，面對來勢洶洶、旅宿業供過於求的窘境，也提前祭出轉生術，各旅宿業者還設法聯盟並增加特色行程等附加價值吸引顧客。

翰品酒店花蓮行銷企劃部資深副理黃宜旋說，面對近年市場趨勢，飯店逐步轉型為親子飯店，自去年起也在逾30年的硬體建築上持續擴增親子設施、活化館舍，朝藝術創作學習領域發展，搶攻親子市場。

她強調，飯店轉型後不僅多次獲獎，前2次連假更創下滿房紀錄，3月甫完工的地板鋼琴，共有33個黑白鍵，擁有完整音階，是全台唯一五星飯店地板鋼琴設施，目前4月清明連假的訂房率已達8成5，親子房搶手，盼能站穩國旅親子飯店的寶座。

花蓮縣政府觀光處長唐玉書說，面對未來競爭激烈的觀光市場，已推更長期推展策略，也多次邀集業者進行產官學座談，定調花園城市，並以幽默方式行銷花蓮幸福遊，力推太魯閣、太平洋的2個太太及美崙山、林田山與金針山的3個小山深度旅遊行程。

她說，花蓮不僅要持續吸引國旅客，4月也會率團赴香港澳門舉辦B2B推介會、韓國產官拜會行程及參與宜蘭縣政府舉辦的上海南京推介會，爭取觀光商機，擴大花蓮觀光產業的國際市場。

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