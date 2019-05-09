胖卡「求婚」 準新郎宣言：老闆娘像豆花綿綿又香香

2019-05-09 11:38

〔記者許國楨／台中報導〕台中市楊姓市民與女友感情穩定萌生成家念頭，但生性不浪漫的他想設計一場讓女友點頭又難忘的求婚橋段，突然想起立委張廖萬堅服務處外型可愛又討喜的胖卡借用，昨天在張廖萬堅陪同下搭上胖卡，一路上先來段模仿選舉口吻卻別具創意的求婚宣言，除吸引民眾目光也順利得到女友點頭答應，讓在場人都感受到新人的甜蜜和喜悅。

張廖萬堅說，楊先生的陳姓女友是上安路與河南路口傳統炭火豆花店的老闆娘，老闆娘的父親也是他的好友，豆花美味用料實在很受大家歡迎；昨天下午三點鐘，胖卡一如往常行駛在上安路上，不同的是，車上擴音器撥放的竟是讓人聽了都會心一笑的求婚內容。

只見楊先生用著不輪轉的台語說著，「各位鄉親大家午安大家好，這裡是張廖萬堅立法委員宣傳車，在這裡跟大家請安問好並介紹一處好所在，傳統炭火豆花，豆花是綿綿又香香，跟老闆娘一樣。今天，台中的楊巽涵要點一條歌送乎老闆娘陳怡佩，祝福他們感情親像豆花同款綿綿又香香」逗趣可愛的求婚內容吸引路人目光也得到加油打氣。

楊男說，與女友經朋友介紹認識交往三年，感情穩定後萌生成家念頭，但生性搞怪不浪漫的他實在不知道該怎麼設計一場會讓女友點頭答應並難忘的求婚場景，原想請朋友開貨車他站在後方車斗進場，但又覺得不特別，突然想起接送女友回家必經路上，很常看到萬堅立委外型可愛又討喜的胖卡，若用這台胖卡求婚一定史無前例又特別詢問，沒想到萬堅委員很熱心一口答應還陪同，讓他順利完成求婚娶回美嬌娘。

張廖萬堅表示，過去曾幫民眾提親、當過證婚人也做過媒，但就是沒有幫忙求婚過，此次借出胖卡當求婚道具，是很新鮮又特別的經驗，也是胖卡擔任求婚車的初體驗，很開心胖卡除了宣傳及載送物資等功能外，還能幫楊先生擄獲美人心，他也拿著「嫁給他」的標語並引述胖卡車上的「孩子就是未來」標語，祝福這對即將新婚的有情人早生貴子。

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