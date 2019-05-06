回憶被求婚 紐西蘭總理羞回：非常浪漫

2019-05-06 21:54

〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）今天表示，她戀愛多年的伴侶突然在復活節假期求婚，她很驚訝。至於何時舉辦婚禮，她目前還沒有主意。

綜合外媒報導，38歲阿爾登和電視台釣魚節目的主持人蓋佛德（Clarke Gayford）訂婚的消息於上周曝光。阿爾登表示當時她很意外，目前他們尚未擬定任何關於婚禮的計畫。

描述被求婚的細節，阿爾登變得嬌羞。她說，當時蓋佛德在紐西蘭豪克斯灣地區（Hawke's Bay）馬希亞半島（Mahia Peninsula）的馬克塔西山（Mokotahi hill）上向她求婚。

她向記者透露，蓋佛德並沒有下跪。當時在場的除了他們兩個人，還有維安人員、一些當地民眾，以及一隻偷吃她巧克力的狗狗。她開玩笑地說：「所以……當時真是非常浪漫。」

阿爾登的未婚夫蓋佛德今年41歲，是電視台釣魚節目的主持人。他負責照顧10個月大的女兒妮薇（Neve Te Aroha），而阿爾登則忙著治理國家。

訂婚消息之所以曝光，是3日阿爾登出席公開活動時，記者發現她的中指戴了一枚戒指。對於為何不把戒指戴在無名指上，她表示：「我沒有刻意想隱瞞訂婚的消息，只是因為尺寸不合，才將戒指戴在中指。」這枚戒指是蓋佛德的祖母傳下來的，雖然並非照著阿爾登指圍設計的，但對兩人仍有重大意義。

世界各國很少有領導人在任期內舉行婚禮，阿爾登去年宣布懷孕時，被許多人視為全球女性領導地位進步的象徵。她也是全世界第2位在任期內生產的女性領導人，第1位是巴基斯坦前總理布托（Benazir Bhutto）1990年任內生產。

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