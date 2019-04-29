胖卡車變桌遊車 開進偏鄉開長者智慧

2019-04-29 15:01

〔記者張聰秋／伸港報導〕另類「胖卡車」！為方便偏鄉長者出門參加益智活動，彰化縣政府今年委由弘道老人基金會試辦「桌遊行動車」（又稱桌遊車），車子載著益智遊戲器材，由專人開進偏鄉的社區、廟口駐點服務，教導長者玩桌遊、擲骰子、下象棋，刺激長者頭腦思考。無獨有偶，桌遊車只會往高齡化、人少的村落駛進，而且沒有交易行為，專程只替長者開智慧。

彰化縣推動長者益智桌遊計畫3年多了，今年推出進化版，結合桌遊車上路，國內尚無專車、專人服務的桌遊車啟航，彰化縣跑第1，沿海的伸港鄉又是第1個受惠。桌遊車上周首航，開進伸港鄉老人文康中心駐點，不少長者好奇捧場。

桌遊車不做生意，也沒供應飲食，車上供應形形色色的遊戲器材，要玩「西八拉（擲骰子）」、打麻將、比撲克牌紙牌遊戲，現場讓長者隨性想玩什麼就玩什麼，器材齊全，還有大學生「桌邊服務」替長者義剪、彩繪指甲，陪伴同樂，長者們贏棋，高興的心情全寫在臉上。

縣府社會處長青福利科長陳奎林說，以往透過桌遊嘉年華會的模式推廣，活動中發現偏遠鄉鎮，由於據點數少或是交通不便，影響長者參加意願，今年延續往年也有嘉年華會外，首創桌遊車前進偏鄉試辦後會評估成效。

陳奎林表示，今年益智桌遊的活動場次陸續安排中，目前敲定的場地和時間，5月18日社頭國小嘉年華會、6月13日「桌遊行動車」駛進大城鄉潭墘社區、7月28日「桌遊行動車」駛進溪州鄉三圳社區。

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