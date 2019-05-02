出版萎縮借閱量卻提升 立委籲補償出版商與作者

2019-05-02 11:56

〔記者蘇芳禾／台北報導〕日前有媒體報導，4成的台灣人一整年都沒有看書，不過立委卻發現公共圖書館借閱量年年增加。民進黨立委蘇巧慧、張廖萬堅2日召開記者會，蘇巧慧以電影為例指出，電影對外販售時會分有「家用版」跟「公播版」，價錢不一樣，可是書籍販售卻沒有分別，希望藉由修「圖書館法」來使出版品相關權益人在其出版品因圖書館提供公眾借閱時，能得到應有的補償。

張廖萬堅指出，根據財政部的統計顯示，台灣出版產業銷售值自2013年的616.7億，逐年衰退到2017年460.64億，但公共圖書館的借閱冊數卻從2011年的5700萬冊上升到2017年的7656萬冊，代表民眾的閱讀習慣，逐漸以「借書」取代「買書」。但圖書館借閱量的提升，卻讓出版從業人員愁眉苦臉，因此，文化部研議「公共出借權」的制度，當公眾利益損及相關業者時，政府應規劃補償方案，以保障出版商及作者的權益。

此外，圖書館則大多是教育主管機關管轄，張廖萬堅呼籲文化部能儘速與教育部共同研議及編列預算，推出「公共借閱權」的方案，振興出版業發展。

蘇巧慧表示，媒體報導去年有高達4成的台灣人一本書都沒看過，震驚了全台灣。但從2011年開始，平均每年的借閱量從一年2.47本成長到3.25本，可見大家愛念書，只不過是都到了圖書館看書。

蘇巧慧進一步表示，電影的「家用版」跟「公播版」價錢不一樣，可是書籍販售卻沒有分別，不論是讀者自己買回家，或是被購入圖書館，售價都是一樣的，而這影響的不只是出版業，甚至著作人的權益也未能受到保障。

蘇巧慧表示，「公共借閱權」在其他的出版品、其他國家都已經有類似概念與作法，只是尚未被落實在圖書產業。希望透過公共出借權概念的引入，提供著作權人公平的報酬，讓台灣本土的著作權人能有所保障。透過法規的修改以及政府資源的挹注，以公立圖書館的角色補償台灣本土創作人，而細部的規定則需由相關主管機關訂定。

台北市出版商業同業公會理事長盧欽政指出，出版界對相關修法期待已久，希望透過委員們的提案，保障出版社、作家的權益。

政大圖書資訊與檔案學研究所所長邱炯友表示，世界各國的施行方式各有不同，有些因作家收入較低的緣故，是以社會福利的概念進行補助；有些則是基於保存國家文化的立場進行補貼。有些書籍採購數量只有幾本，卻有大量借閱，相對造成著作權人的部份損失，因此這樣的概念才會在國際得到相當大的關注與重視。

張廖萬堅也補充，目前文化部與教育部已就此進行研究，希望修法完成之後，兩個部會能儘快展開相關會議，讓制度能儘速實施。

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