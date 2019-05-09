中山大學台灣文化週 女子八家將、三太子陣頭聚

2019-05-09 09:27

［記者黃旭磊／高雄報導］中山大學首度舉辦「台灣文化週」，邀社區宮廟七爺八爺、田都元帥及女子八家將陣頭聚會，學生也穿戴三太子神將行頭。

中山大學西灣學院本週舉辦「台灣文化週」，邀請內門區民俗技藝團「振宗藝術團」女子八家將助陣，8名女性半臉畫譜，象徵與傳統八家將性別區隔，敏捷身手讓師生刮目相看，而楠梓福寧境宮廟七爺八爺、田都元帥及翼宿星君神偶也出巡校園。

西灣學院博雅教育中心主任江政寬說，性別角色置換、結合流行文化顛覆傳統陣頭印象，學生發現傳統文化極具生命力，隨時代推移不斷地演化。

學生穿戴三太子神將行頭，頭套及服飾重25公斤，學生特地減重10公斤，吃足苦頭才套入；應用數學系大四生施進淇說，道具加上視線受限，只透過三太子嘴巴勉強看見外面，「表演者真是太強了。」

台灣宴席文化「辦桌」也搬進校園，旗津總鋪師有十多年桌菜經驗掌廚，學生擔任「水腳」（台語，廚師助手）備菜、擺盤，成員、劇藝系大四生陳奕璇表示，過去僅上網看辦桌，實際體驗才知擺盤呈現食物藝術，考驗美感能力，是很新奇經驗。

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