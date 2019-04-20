中山大學醫學院預定地整地 將提升南台醫療能量

2019-04-20 11:20

［記者黃旭磊／高雄報導］中山大學仁武校區開發計畫預計下月整地，10月開放非建物綠地供居民使用，至於建地規劃為高屏地區第1所國立醫學院。

仁武校區佔地24公頃，由於旗山活動斷層地質從中線穿過，2007年起進行籌備及環評程序，去年底通過環評，立委林岱樺、高雄市議員邱俊憲等民代協調，整地工作進入採購程序，5月起動土，目標在今年10月開放部分空間供居民使用。

中山大學副校長黃義佑說，旗山、仁武潛在地震帶，經過經濟部中央地質調查所（地調所）評估，保留中線兩側約100公尺不建大樓，其中，中線左側近6成土地開發成生態園區，供民眾休憩使用，右側4成建地將投資上億元新建醫學院，規劃仍未定案。

至於建物用地，將朝校長鄭英耀籌建一系（學士後醫學系）、三所（生物醫學、醫藥科技及臨床心理學研究所）方向規劃。

邱俊憲說，校地俗稱仁武西營區，位於警政署保五總隊對側，過去為國防部八軍團101師駐紮地，而開發案延宕12年後，總算先開發綠地，日後民眾將有綠帶植栽休閒去處。

籌辦醫學院進度方面，校方於今年1月將學士後醫學系計畫，報請教育部審核，最快6月核示，建成可望結合鄰近高雄榮民總醫院（高榮）區域醫療中心，成為南台灣第一所國立醫學院。

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