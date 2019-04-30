科普列車抵高雄 中山大學展演實驗350師生相迎

2019-04-30 22:15

〔記者方志賢／高雄報導〕「2019台灣科普環島列車」行經9車站後，今下午抵達台鐵新左營站，中山大學科普團隊帶領350名師生迎接，現場展示各種科普實驗，吸引大批學子、民眾操作體驗。

中山大學科普團隊今帶領遠從金門與澎湖而來的師生，與來自偏鄉茂林國小、小林國小、桃源國小，以及中山大學附中數百名學生參與。

中山附中學生在新左營站2樓環球廣場操演聲波的物理、珠鍊噴泉、角動量守恆、史特靈引擎、大象牙膏等5項科普實驗，不少學生體驗後大呼驚奇，覺得將物理運用到生活中非常有趣。

其中大象牙膏是運用過氧化氫（俗稱雙氧水），加入碘化鉀與洗碗精，在化學反應下，快速產生如象鼻般長、像是白色牙膏般的泡泡。

史特林引擎所使用的原理基本上則是空氣受熱會膨脹；藉由觀察史特林引擎的運作，讓學子瞭解抽象的熱力學循環過程。

中山大學理學院院長吳明忠表示，科學不只在教室，也可以在火車上探索，而科學教育應走向人群，中小學生科普教育是提升全民科學素養的奠基工程。

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