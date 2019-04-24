台灣科普環島列車4/29出發 今年可望突破9000人

2019-04-24 19:47

〔記者簡惠茹／台北報導〕「台灣科普環島列車」即將再度啟航，4月29日將從台北車站出發，一路沿著西部幹線南下，再從東部幹線往北5月2日回到台北，全台12所學校將接力在列車上展演科學實驗，今年人數可望突破9000人。

由科技部主辦，國立成功大學、交通部台灣鐵路管理局及國家實驗研究院共同執行的「2019台灣科普環島列車」，4月29日起展開4天的科學環島旅程，列車將沿著西部幹線南下，預定5月2日返回台北車站，今年預估人數將突破9000人。

國研院指出，這項計畫希望縮短科學教育的城鄉差距，因此邀請許多偏鄉及原住民孩子，其中，澎湖最西邊的花嶼國小及蘭嶼學童、金門學童都跨海來台參加，今年更首次邀請39名東引國小師生搭10多個小時的遊輪來一起玩科學，至此台灣23個縣市全部囊括，陸海空三路並行。

國研院表示，台灣科普環島列車從2016年開始全台走透透，4年來串聯各縣市，培養許多科學種子向下扎根，今年由全台12所中學接力演示列車上的實驗，其中包括高雄市最偏遠的六龜高中，還有去年上車接受服務的蘭嶼高中國中部學生，今年都反饋所學，上車投入演示實驗。

4月29日啟程的科普環島列車，將以台北車站為起點，國研院指出，4節車廂每節可以搭載60名學童和家長，除了第一節車廂由全台12所中學學生接力，包含萬芳高中、新竹女中、台中一中、蘭嶼高中國中部、宜蘭高中、內湖高中等，以科學內容服務上車民眾外，另外三節車廂分別由美光科技與台南一中合作、台灣艾司摩爾、台灣默克集團負責設計科學實驗活動。

國研院說，為了讓更多的小朋友享受科學的樂趣，除了美光科技、台灣艾司摩爾、台灣默克集團上車服務外，SONY、AIT、天下基金會等也都出錢出力，為孩子們帶來更豐富的科學視野與體驗。

國研院表示，希望透過科普列車的環島，帶動全台科學深耕，縮短城鄉差距，讓學童們從接觸科學實驗及科學遊戲中學習科學知識，同時喚醒大小朋友在教室內被制約的好奇心，願意主動探究日常生活面對的問題，從而能理解科學精神，領略科學奧秘，能夠以科學思維理性探討社會問題。

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