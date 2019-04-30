2019科普環島列車抵新烏日站 中部學生搭火車玩科學

2019-04-30 18:14

〔記者蘇金鳳／台中報導〕「2019台灣科普環島列車」今在台鐵新烏日火車站進行科學大會師，並與市府「2019台中市全民科學日」結合，在新烏日火車站設了20個科學闖關活動，約有1000多名國小學生參加，更有240名學生參加科技部的科普列車至彰化二林，在車廂內，以遊戲方式認識科學，進而親近科學。

台中市教育局與大葉大學今天在台鐵新烏日火車站舉辦「2019台中市全民科學日」，規劃20個科學闖關活動，除了一般市區小學生，更邀請偏鄉、部落孩童一同玩科學。

活動同時結合科技部與成功大學合作辦理的「2019台灣科普環島列車」，兩個活動在台鐵新烏日火車站進行科學大會師。

科普列車從29日開始從台北市出發，共有4節車廂，可容納240位學生，沿途各縣市都採取一站接一站的方式，今天則從台中市新烏日火車站出發到彰化二水站，在40分鐘的車程中，安排學生在火車上動手體驗玩科學的樂趣。

此一中央結合地方的科普活動，共有1500位小學生參加，台中市有16所、南投有2所，要讓小朋友從小就對科學產生興趣。

主辦科普列車的成功大學副教務長李旺龍表示，「2019台灣科普環島列車」已舉辦4年，每一年參加的人數都有增加，希望透過小學生在坐火車行駛的過程中，玩科學遊戲，進而愛上科學、願意科學。

李旺龍表示，今年是俄國人門得列大發明週期表150週年，因此每一個火車站都有一個元素，如台中就是氧（O），並且還特地在火車票上印上週期表，讓整個火車站充滿科學氛圍。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/