科普環島列車下月停光復 花蓮科學週登場

2019-04-20 11:22

［記者王峻祺／花蓮報導］「台灣科普環島列車」全台走透透，4月29日自台北火車站啟航後，沿西部幹線南下，進行4天環島行程，共停靠27站，預計5月1日抵達花蓮光復，承辦單位之一的東華大學，將以玉里特產蛇紋石為主題，結合自走車、空拍機和原住民語言等科技與文化元素，揭開科學週序幕，力邀民眾一起體驗科普樂趣。

東華大學、台北教育大學配合科技部科普列車活動，5月1日將在光復火車站展開科學闖關遊戲，並啟動花蓮科普列車暨南花蓮全民科學週，聯合在地科普團隊，設計具花蓮地方特色的科普演示，預計將有1400人參與、嗨翻台鐵列車。

東華教育與潛能開發學系副教授古智雄說，今年適逢化學週期表150週年，各車站亦有不同代表元素，結合元素和車站特點設計活動，提升民眾對科學的認識，花蓮共融入的城市化學元素有鎂與氧及氮和磷，開幕當天將配合玉石展並用族語聲控啟動活動。

自然資源與環境學系副教授楊悠娟說，今年花蓮共計18所國中小學及高中參加科學闖關，首次參與學校約占33％，其中原住民山地偏鄉的文蘭國小師生，已連續5年受邀體驗，藉由科普活動寓教於樂，讓孩子從遊戲及生活中學到科學原理，進而產生好奇心，傳達「科學就是生活」的理念。

她說，玉里站、光復站等南花蓮區活動，以鎂與氧元素為主，進行科學實驗，並規劃系列蛇紋石展覽，花蓮站的北花蓮區活動則為氮和磷元素，象徵花蓮「友善環境農業」，透過「白磷」易燃、「紅磷」反應活性較低、「氮」惰性等元素特性，協助學員利用鑽木取火等實作認識「燃燒」的科學概念，並從中建立「防災」的環境教育理念。

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