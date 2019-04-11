中山、高雄大學吹併校號角 互訪舉辦公聽會

2019-04-11 21:49

〔記者黃旭磊／高雄報導〕中山大學擴校動作頻頻，校長鄭英耀日前拋出與公、私校合併構想，本月於校內舉辦公聽會，討論與高雄大學併校可能。

中山大學本月在校園召開15場公聽會，廣泛收集包含校友意見，討論不變名稱前提，與國立高雄大學合校可能性，繼與高雄醫學大學「公私併」構想後，又吹響「公公併」號角。

中山大學副校長蔡秀芬說，先前提及與高醫大合併涉及私校董事會，複雜度高，公校合併由雙方教職員工、師生先達成共識，報請教育部審核，相對單純。

蔡秀芬說，廣泛收集意見，不單由行政立場考量，若意見認為弊大於利，會另做考量。

除了舉辦「國立中山大學與國立高雄大學合校評估」公聽會，2校行政主管也積極互訪，3月6日由高雄大學校長王學亮率副校長莊寶鵬、連興隆拜訪中山，5月則由鄭英耀回訪高雄大學建立行政溝通管道。

併校一事在PTT高雄版、Dcard及臉書社團中山大小事引發討論。中山大學被認為是「中字輩」國立大學，學測分數平均高於高雄大學，高雄大學則被認為是「小國立」，僅只法律系等熱門科系分數贏過中山，不少學生及校友界認為等級不同，也不滿併校校名。

10多年前併校議題曾引起討論，中山位於西子灣校地發展有侷限，因學生反彈聲浪大做罷，至於併校名稱也有「高山大學」或搭市長人氣稱「韓國瑜大學」等建議。

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