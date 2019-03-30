中興、中山申設醫學系 6月審議

2019-03-30

〔記者林曉雲、林惠琴、吳亮儀／綜合報導〕少子化年代，醫學系仍是永遠的熱門搶手科系！目前全國十一所大學有醫學系，今年中興大學和中山大學均向教育部申請新設醫學系，教育部高教司長朱俊彰表示，醫師人力由衛福部管控，除了審查師資、課程及資源，專業外審及衛福部的意見也很重要，預計六月審議做出決定。

中山大學是首度申請，校長鄭英耀表示，中山目前已有生物醫學、醫學科技等研究所，今年再申請新設學士後醫學系、生技醫藥、精準醫學及臨床心理學等研究所，未來規劃成立醫學院，盼補足南部區域醫療資源的不足。

醫師培育 兩校皆與榮總合作

對於培育醫師如何實習，鄭英耀表示，中山、中興和陽明希望能和南榮、中榮及北榮合作，榮總本身沒有醫師人才培育，學校強烈表達合作的希望。

中興大學去年申請增設醫學系一度挫敗，今年捲土重來，中興大學校長薛富盛表示，醫、農都屬於第三類組，中興生醫系、醫工系及轉譯醫學已打下厚實根基，ESI醫學研究排名第三、僅次於台大和成大。中興長期和榮總、秀傳、彰基醫院合作，有條件成立醫學系和醫學院。

目前設有醫學系的公私立大學共十一校，包括台大、成大和陽明三所公立學校，私立則有高雄醫學大學、台北醫學大學、中國醫藥大學、中山醫學大學、慈濟大學、長庚大學、輔仁大學、義守大學。

衛福部醫事司司長石崇良表示，醫學系一般生每年約招收一千三百名、公費生約一百多名，「其實醫師不患寡、患不均」，例如幾年前的「五大皆空」，內科、外科、婦產科、兒科、急診科醫師都缺，近年已改善；如今是第二線專科如核子醫學科、臨床病理科等招收率慘淡。除了科別分布不均、偏遠地區也很缺醫師，未來仍需積極改善。

若總數不變 須協調各校減名額

石崇良指出，醫學生每年限制員額一千三百人已行之多年，是否要增加人數，討論多時、尚無共識。一派認為，隨著人口老化、醫療需求提升，醫師工作量增加，支持擴增；另一派認為，醫師工作量增加，主要是未落實分級醫療，若貿然提升員額，將造成醫師人力過剩。

教育部未來審查醫學系申請案時，衛福部將會派員參與討論，若醫學生總數不變，又新增醫學系，勢必得協調各校招生名額。

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