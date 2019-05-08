高鐵通勤族福音 竹市改善新莊車站前人行道

2019-05-08 15:32

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市東區新莊車站緊鄰關新路生活圈，且鄰近科學園區，是不少轉乘高鐵園區人仰賴的交通樞紐，平日約有3千人次進出車站，但過去車站前兩側人行步道地磚老舊破損，動線不良更缺乏無障礙規劃，市府近期已改善完工，市長林智堅表示，本次一併完成無障礙環境規劃、地磚鋪面更新、設置彩色行人穿越線，提供通勤民眾更佳的通行環境。

新莊車站過去名為「竹科車站」，假日約有3千5百人次進出，是內灣支線中流量高的車站，鄰近關長重劃區、科學園區，站旁更有使用率極高的大型停車場，站前人行道銜接各重要節點，改善步行空間是通勤族與當地居民長期來的期盼。

工務處副處長曾嘉文表示，為打造友善步行城市，也鼓勵民眾多使用大眾運輸工具，市府已完成車站前舊有破損、動線不良的人行步道，重鋪人行道磚寬4.8公尺，長216公尺，改善站前路面排水及鋪設AC路面刨鋪。

同時，過去人行道上的零散分布號誌桿、路燈、路燈開關箱、公車候車亭及電箱等設施，造成行人行走阻礙，本次全面調整，將設施一併整理至公共設施帶，恢復人行動線；同時設置過去缺乏的無障礙路口，娃娃車、輪椅都能輕鬆通行，全面提升車站前步道的安全與舒適性。

考量車站前車流量大，為了市民行的安全，行人穿越線採用冷塑彩色方式增設3處共178平方公尺，以達行駛車輛警示作用，有效降低車速，除了提供更舒適安全的通行環境，藉由這樣的改善建置，可以照顧到通勤及附近居民的使用。

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