林口A8轉運站11月動工 111年底完工

2019-05-07 22:05

［記者謝武雄／桃園報導］林口長庚醫院周邊有80多條公車路線行駛，衍生許多交通問題，配合機場捷運通車，交通局規劃在機捷A8長庚醫院站旁一塊約1.8公頃土地作為轉運站，並以BOT委外興建，最後由林口長庚醫院取得最優申請人資格，雙方昨天在市府舉行簽約儀式，轉運站將投入8.8億元、預計11月動工，3年內完工啟用。

簽約儀式在市府會議室舉行，由市長鄭文燦、長庚醫療財團法人董事長王瑞慧代表雙方簽約，未來A8轉運站由長庚負責興建，並取得35年許可年限（興建期3年＋營運期32年），基地距離機捷A8長庚醫院站約300公尺，規劃興建地下1層、地上4層建築物，1樓為19席月台轉運站，4樓為國際會議中心，地下1樓及2至4樓為停車場，可提供汽車停車位528格、機車停車位409格，預計5月起陸續辦理土地點交及興建計畫書審查作業。

鄭文燦說，A8轉運站完工後將可串連機場捷運、國道客運路線及市區公車，目前規劃優先引進長途客運、以醫院為端點公車路線，預計容納至少38條公車路線進駐，成為長庚醫院周邊最大的交通節點，另轉運站四樓設置國際會議中心，長庚也捐贈605坪空間給市府使用，將規劃警政或青創基地。

王瑞慧表示，隨著龜山地區人口成長，以及機捷通車帶來的人潮，醫院周邊交通壅塞情況更加惡化，醫院周邊連結80多條公車路線，大多採取路邊停靠上下車，也容易阻礙主要幹道車流，希望A8轉運站完工後，改善醫院周邊交通混亂的情況，並提供民眾更安全、舒適的候車環境，另轉運站四樓設置國際會議中心，空間可容納近1千人，成為未來舉辦國際性活動的新選擇。

鄭文燦也提到，市府投入3.9億元經費推行「長庚新驛站亮點工程」，預計明年完工，屆時可改善長庚醫院周邊道路品質及人行環境，另配合A8轉運站興建工程，市府也規劃設置臨時停車場，滿足市民停車需求，此外也規劃增加大坪頂地區YouBike租賃站的數量，並研議在大坪頂地區推動U-motor示範計畫，方便市民以更綠色、更人本方式，完成通勤的最後一哩路。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/