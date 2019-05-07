基隆城際轉運站終於發包 預計110年完工

2019-05-07 18:30

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市長林右昌今天在市議會施政報告指出，未來要「百米衝刺」，全面加速推動市港再生標竿計畫，並推動基隆輕軌捷運、闢建國門廣場、基隆河谷廊帶「北五堵國際研發新鎮」重大建設。至於流標多次的城際轉運站，林右昌表示已經發包出去了，預計今年6月中旬動工，110年完工。

林右昌今天施政報告指出，經過4年努力，最近媒體民調顯示有7成多市民滿意，特別在交通、觀光滿意度都過半，近七成對未來充滿信心。未來任內要全力百米衝刺，包括市港再生標竿計畫的東西岸碼頭改頭換面，加速基隆輕軌捷運、城際轉運站建設及闢建國門廣場，中正公園「希望之丘」重新擦亮觀光地標，落實「大基隆歷史場景計畫」再造基隆人文歷史風華，推動基隆河谷廊帶「北五堵國際研發新鎮」，翻轉基隆經濟與產業等，讓基隆向上提升。

林右昌並指出，總工程費6億多、流標7次的重大工程「基隆城際轉運站」，，終於完成發包，預計今年6月動工，預計2年半完工。

林右昌說，城際轉運站完成後，可以改善火車站周邊區域人車交通動線、公共運輸環境及城市景觀意象，將來整合市公車、國道公路客運、火車站與輕軌捷運站，打造基隆交通樞紐新風貌。

市府交旅處長李綱說，基隆城際轉運站主體為2層樓建物，內設公路客運停靠13席月台，市公車12個月台、候車大廳、旅客服務附屬設施及戶外花園、電梯及廁所等，外有市民廣場及大型戶外木構景觀頂棚，設計新穎。

轉運站同時會補強舊火車站結構，外觀整修及周邊既有候車空間改善，重新設計後，將成為鐵工路轉乘候車及旅客服務空間。

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