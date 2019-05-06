引頸期盼！桃園經國轉運站啟用 南崁7條國道路線改行

2019-05-06 11:07

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園人引頸期盼的經國轉運站今天啟用，桃園市長鄭文燦今天上午出席啟用典禮時表示，轉運站讓交通系統可以連結在一起，讓交通更方便、更便捷、更友善，會持續選擇適當基地，推動轉運站計畫。

鄭文燦介紹，經國轉運站位於桃園區經國路、幸福路口，離南崁交流道只有2分鐘，將來南來北往的國道客運以及市區公車，都可以在這邊轉乘，非常方便，不論要到台北、中南部，甚至要到宜蘭也可以在這邊搭車，進來這個轉運站之後，還可以搭乘市區公車到桃園火車站、桃園高鐵站、中壢火車站、長庚醫院等等，也非常方便。

鄭文燦說，轉運站設置了180席的機車停車位，也有非常寬敞的候車空間，其中還有便利商店、咖啡廳，也有免費手機充電站，會讓等待搭乘的乘客覺得很舒服。

鄭文燦認為，轉運站讓交通系統可以連結在一起，更方便、更便捷、更友善，希望轉運站計畫一個個推動，而經國轉運站在桃園警分局同安派出所旁邊，未來第2個轉運站是在八德區的大湳交流道，即將在今年動工，接著長庚醫院旁的長庚轉運站也即將動工，其他轉運站也會陸續選擇適當基地建置好。

桃園市政府斥資5千900萬元打造的「經國轉運站」，進駐國光、和欣、統聯及阿羅哈4家國道客運，包括國光1816台北到桃園、1861桃園到台中；統聯1610台北到高雄、1611台北到台南；和欣7500台北到台南；阿羅哈3888台北到嘉義、3999台北到高雄，共7條路線，其原在南崁停靠的站點全數移至轉運站搭乘，每天可提供330班次往返台北、台中、嘉義、台南及高雄等地的國道客運班次。

另方面，桃園市交通局同時正向公路總局爭取統聯1661宜蘭到桃園機場，新增停靠經國轉運站；且配合經國轉運站開通，擬新闢統聯1662桃園到松山機場路線，從經國轉運站行駛國道一號到松山機場。

對於國道客運取消停靠南崁站點將造成周邊居民的不便，桃園市交通局表示，目前市區公車有201蘆竹往八德、5059桃園至桃園國際機場這2線公車可從南崁接駁民眾至轉運站，而707、707A原本是從桃園經國道到高鐵，會調整為繞駛南崁走平面到高鐵，另有免費巴士L303蘆竹區公所線，也將延駛至經國轉運站，但公車不會停靠至轉運站內，民眾可於「經國天下」或「經國幸福路口」站下車，步行3分鐘即可抵達轉運站。

此外，桃園市交通局也在桃園往蘆竹的「經國幸福路口」公車站旁，新設YouBike站供民眾使用。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/