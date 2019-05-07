戒嚴一句話…私有地「沉沒」變攔河堰 綠委協調現曙光

2019-05-07 19:47

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東東港溪港西攔河堰近半世紀前設置時有近20公頃的私有地遭河水淹沒，無法耕種且水公司補償費又無法提高，且良田「浮出水面」無望，地主反彈聲浪加劇，立委莊瑞雄及蘇震清出手促成協調，未來可望徵收或價購，「沉沒」多年的案情終現曙光。

港西攔河堰於1976年落成，現供應高雄地區工業用水，近半世紀前開工時為引水，大水竟一夕浸沒當地公、私有地，致無法耕種且補償費都無法提高，比對東港溪上下游段私有土地都已徵收完成，地主多年來雖不斷陳情盼政府徵收或價購，但案情卻像與土地一同「沉沒」。

立委莊瑞雄及蘇震清召集自來水公司、水利署和地主協調，兩人表示，當時政府戒嚴，為求自己的方便卻未相對應徵收或價購，一句話就讓怪象拖延至今，民眾權利受損，要求水利署及水公司依權責範圍價購或徵收。

該區分為攔河堰蓄水範圍及攔河堰上下游兩大類，管理蓄水範圍的水公司表示，依據協議及現行規定，從1976年至今，每年補償逾231萬元難以再提高，朝收購方向研議。水利署則指出，該河段經過數十年變遷已有很大變化，除需要重新測量浸沒區，盼通過現正規劃的防洪工程成進入下階段的破口。

地主透露，許多私有地因繼承成為共有，但又沒有任何利用價值，連分配補償款都變得相當麻煩，不少人心態都是「不如歸去」，盼希望政府徵收或價購

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/