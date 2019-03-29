竹縣高鐵橋下聯絡道徵收補償 地主不滿價格低

2019-03-29 16:52

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府今天召開高鐵橋下聯絡道延伸至竹科新闢工程徵收補償市價查估查處會議，近40名不滿徵收補償價格偏低，頭綁紅布條抗議，痛批縣府估價不實，希望縣府以實價登錄全時段的高標評估才合理。

縣府地政處地用科表示，此案在徵收過程，因協議價購不成而進入土地徵收程序，查估徵收區土地市價後，送地價評議委員會評定，徵收計畫於2018年12月19日經內政部審議通過，今年2月1日起公告1個月。由於部分地主對評定結果提出異議，估價師重新查估後，今天在竹東地政事務所地下室開會向地主說明。

地用科表示，土地徵收補償查估依相關辦法進行，實價登錄須排除不確定因素，並非照單全收。今天仍不滿意重新查估結果的地主，仍可向縣府提出複議，再送地評會重新開會評定，地主也可出席評定會議陳述意見；屆時若仍有異議，地主可向內政部提起訴願，如訴願不成，可提行政訴訟。

陳情地主吳克志等人今天在會議中高喊「抗議」。吳表示，市價若是以前1年的價格定義，中興路邊找不到前1年的交易資料，縣府卻找離中興路1公里的3米路比準地，質疑查估師並未依據市價徵收基準辦理，希望縣府以實價登錄全時段的高標評估才合理。

吳克志並說，他們不是政治菁英、土地掮客，而是務實堅守這塊土地的地主；但新竹科學園區特定區計畫（新竹縣部分）延宕39年，他們被動鎖地39年。此計畫仍在修正當中，估價師以地目使用分區為基準的估價模式毫無意義，縣府卻要強行依法行政，球員兼裁判，完全不合理！

高鐵橋下聯絡道延伸至竹科新闢工程分三期施工，其中，第三期竹東中興路到竹市力行路，全長1.3公里，1.1公里在新竹縣，300多名地主受到影響。計畫預計今年完成設計並發包，明年開工，2022年6月完工。

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