12年國教新課綱上路有變？教育部：今年8月如期實施

2019-05-07 14:27

〔記者林曉雲／台北報導〕回應國教盟等團體呼籲延後一年實施新課綱，教育部國教署長彭富源今天表示，教育部已準備多年，配套措施都很完善，高中課程計畫將在5月底公告，教科書審查也會在5月底完成，幾乎各領域都有3個版本以上，提供給學校選書，「教育部都準備好了」，12年國教新課綱將會在108學年如期上路，小一、國一及高一正式啟動新課綱。

國教行動聯盟等教育團體今早開記者會，質疑教育部違反12年國教新課綱的總綱規定，未提早公布高中課程計畫，且教科書迄今亦未完成審查，急就章上路，會讓學校現場混亂，反而損及學生的受教權。

彭富源說明，教科書分兩階段作審查結果的公布，現在一切依原定規劃進行，非常順利，將在5月底前完成教科書審查作業，屆時各教育階段教科書，除了普通型高中的健康與體育、技術型高中部分專業科目，因出版家數僅1到2家，版本較少，其餘領域科目確定有3個以上版本教科書，供學校選用，6月學校即可進行教科書選書作業。

彭富源也表示，教育團體關心的課程計畫備查，一切順利進行，將在5月底以前完成備查，並公告在學校網站，提供108學年入學的高一學生和家長了解高中課程，5月18日和19日國中會考之後，6月20日到27日選填志願，在5月底之前完成課程計畫備查及公告，恰恰可以讓家長和學生有足夠時間在選填志願時，能了解各校情況。

彭富源強調，事實上，學校的課程計畫和相關準備已非常多年，103年發布總綱後，教育部自104學年試行相關計畫，包括前導學校計畫、種子老師培訓等，亦修訂相關法規10多種，使學校老師的鐘點費、學生學習歷程及實習課程等，都有依據和相關配套支援，另有學科中心和群科中心扮演強大的增能角色，協助所有教師社群和學校準備新課綱，「教育部都準備好了」，配套措施也很完善，小一、國一及高一將從108學年（今年8月）正式啟動新課綱。

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