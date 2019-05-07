中市全國首創AI稅務客服 不到1年累積4萬多筆提問數

2019-05-07 13:53

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府地方稅務局結合AI（人工智慧），去年8月啟用智能客服，提供民眾24小時全年無休的即時諮詢服務。地稅局長沈正安今日在市政會議報告執行成果，不到1年已累積4萬多筆提問數，共節省民眾等候時間2755小時、搜尋成本1355小時。5月報稅季已展開，提醒民眾可多加利用。

沈政安表示，「中稅AI可比」是全國唯一雙管齊下Line、Web網頁稅務諮詢智能客服，提供民眾24小時全年無休即時服務，除了回答各項稅目問題，

並有稅額試算、線上申辦服務等完整服務，自去年8月啟用以來，累積4萬多筆提問數，民眾滿意度達4.3顆星。

沈政安指出，「中稅AI可比」也串接中區國稅局人工智能克服「國稅AI小吉」，擴大服務範圍，民眾可在同一平台上查詢地方稅與國稅。

根據地稅局估算，智能客服上線以來，共節省民眾等候時間2755小時，等候成本約38萬5700元；節省民眾搜尋成本1355小時，搜尋成本18萬9700元。另節省地稅局人力成本3444小時，約74萬3904元。

沈政安說，許多人擔心AI會取代公務人員，但適當運用人工智慧可幫助公部門減少運作成本、增加行政效率與效能，也減少民眾等待時間，達到雙贏效果，未來將持續提高智能客服精準度，適時介接真人文字服務，提供情境式有溫度的對話，創造更優質的納稅服務環境。

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