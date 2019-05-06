合歡山出現攝氏零下99度？！原來是這麼回事

2019-05-06 12:20

〔記者佟振國／南投報導〕合歡山今天出現攝氏零下99度低溫？！今天上午公路局總局第二區養護工程處所設置的「合歡山雪季專區」，其中合歡山的溫度顯示竟出現「-99 °C」的超驚人數字，讓不少網友看了嚇到吃手手，但根據中央氣象局的溫度監測，位於合歡山頂的儀器則顯示故障，也讓謎底終於揭曉。

受暖冬高溫影響，不僅合歡山去年入冬初雪大遲到，今年初至2、3月的雪況也出奇的慘，讓許多「追雪族」相當失望，反倒是合歡山的玉山杜鵑大爆發，就算最近天候不佳，仍吸引遊客上山。

今天有位賴姓民眾上「合歡山雪季專區」網站，想了解合歡山的天氣及交通狀況，卻看到了驚人的數字，原來在溫度顯示竟然出現「-99 °C」，讓他超傻眼，直呼現在入夏的合歡山要出現零下9度已經是非常不可能的事，竟然還是零下99度，應該也創下世界紀錄了吧！

為了進一步確認「天氣異象」，民眾趕緊又上中央氣象局網站，透過「各縣市測站列表」，調出南投縣各測站的實際溫度，玉山中午是8.2度，距離合歡山最近的昆陽是8.8度，但合歡山頂則顯示「儀器故障」，可能導致系統聯結時出現異常，合歡山則是平常陰雨綿綿的濕冷天。

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