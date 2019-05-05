高山杜鵑魅力持續發威 台14甲線合歡山武嶺至石門山又塞了

2019-05-05 10:16

〔記者佟振國／南投報導〕進入合歡山杜鵑花季，最近週休假日吸引大量賞花遊客，台14甲線南投昆陽、武嶺至花蓮石門、合歡北峰登山口路段，今天一早照舊湧現車潮，停車場更是一位難求，警方則是加強交通疏導，也針對雙向紅線違停嚴重影響交通加強取締，也呼籲民眾儘量利用非假日上山賞花。

今年受暖冬高溫影響，合歡山的玉山杜鵑提早綻放，上月中旬起包括小奇萊、石門山、合歡群峰的花況極佳，紅白相間的花朵爆量盛開，美景照透過網路瘋傳，吸引遊客前來朝聖，也讓高山交通難以負荷，假日尖峰台14甲線武嶺至石門山的賞花熱區，更宛如戶外大型停車場。

今天一早合歡山被濃霧籠罩，上山車潮還是一波波湧至，武嶺、松雪樓等停車場停滿，仁愛分局則是加派警力疏導，除了停車場周邊定點，也沿途機動巡邏交整，雙向紅線路段禁止停車，但遊客還是不遵守規定，連帶影響車流順暢，員警也加強取締，警方統計，上週六、日取締違停共56件，昨天週六單日也有26件。

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