南投首辦客家歌謠比賽 國姓鄉客家協會理事長許麗芬奪銀

2019-05-05 18:08

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣政府文化局為讓更多鄉親能品味客家歌謠旋律美感與文化特質，舉辦「藝桐唱遊趣 山城心 關懷情 客家歌謠歌唱比賽」，5日在文化局演藝廳舉辦總決賽，共有16位參賽者進入決賽，比賽結果，由吳宜燊拿下第1名，榮獲第2名的許麗芬，則是國姓鄉客家協會理事長，她為宣揚客家文化，親自下場比賽，獲得好成績，更是獲得滿場掌聲。

南投縣文化局表示，此次比賽共邀請6位專業音樂人士擔任初賽及決賽評審，由初審委員自眾多參賽者中選出16位進入決賽，並由決賽評審分就技巧、咬字音色、台風、儀表等項目予以評分後選出前5名及優勝獎3名。

進行決賽時，多位參賽者均著傳統客家服裝盛裝打扮，並使出渾身解數，展現勤練多日的歌藝，比賽結果為：第1名吳宜燊、第2名許麗芬、第3名傅子宜、第4名温照華、第5名張惠菊、優勝獎：羅春米、劉瑞嬌、陳美臻；得獎者均可獲得獎盃乙座及1萬至2000元不等獎金獎勵。

縣府文化局長林榮森表示，縣府多年來致力於推廣客家文化，此次特別在2019客家桐花祭~南投桐讚系列活動中舉辦歌唱比賽，就是要提供所有喜愛客家歌謠的朋友一個學習觀摩的平台，讓客家歌謠能夠不分年齡、不分族群的繼續傳唱。

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