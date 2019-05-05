基隆桐花祭 親子闖關傳承客家文化

2019-05-05 14:30

〔記者俞肇福／基隆報導〕2019「桐揚繽紛・基隆饗宴」基隆客家桐花祭，今日上午在暖暖碇內公園登場，基隆市長林右昌和現場的客家鄉親一同參與，藉精彩活動讓親子共聚，了解並傳承客家文化。

林右昌指出，基隆有很多的客家鄉親，為了傳承客家文化與精神，讓基隆客家桐花祭，年年越辦越精彩；重視客語及文化傳承，今天活動中，安排客家美食、文化表演及兒童寫生等親子活動，藉活動親子聚在一起，是傳承客家文化的重要媒介。

2019「桐揚繽紛・基隆饗宴」基隆客家桐花祭活動，由基隆市客家文化協會合唱團精彩合唱開場，包括林右昌、行政院客委會主秘廖育珮、立委蔡適應、基隆市副議長林沛祥及多位議員到場，肯定活動越來越精彩。

主辦單位安排客家美食饗宴園遊會，以及寫生繪畫比賽暨頒獎、客家粢粑品嚐、生活客語闖關遊戲及客家藝文表演。

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