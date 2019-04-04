古早好味道！清明節客家庄在忙做這個…

2019-04-04 19:16

〔記者李容萍／桃園報導〕「清明時節雨紛紛，路上行人欲斷魂！」4月5日清明節，除了緬懷祖先、替先人掃墓，傳統習俗也會用俗稱「草仔粿」的「鼠麴粿」拜拜然後分食，現今工商社會，坊間多數以機器製作，少了幾分阿嬤的味道，桃園市中壢區中央里里長楊萬焙堅持每年清明節前都會帶著妻子莊春珠，一起返回新屋區客家庄岳母莊徐粉妹（84歲）的住處，和左鄰右舍的婆婆媽媽合力製作草仔粿和紅龜粿，包好後再用大灶燒柴炊蒸。

楊萬焙表示，現在的年輕人只懂得吃，不懂得怎麼做，其實，傳統的草仔粿要採集鼠麴草，經過煮熟搗爛後，和著米粿做餡皮，用餡皮包餡料（有菜脯米、綠豆等）時則要注意粿皮邊要薄，中間較厚，這樣包起來粿皮Q彈，較不會破皮露餡，食用時青草味撲鼻、滋味可鹹可甜。

楊萬焙說，雖然草仔粿用買的很方便，每年清明節前，岳母和太太、還有客家庄的鄉下家戶仍堅持從早忙到晚、以自己包草仔粿拜祖先比較有誠意，因為用大灶柴火蒸熟的鼠麴粿會散發出濃濃青草香氣，家人和親友也都很喜歡吃這種一年才出爐一次的應景懷舊料理。

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