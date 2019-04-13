客家桐花祭埔里開幕 蔡英文：邀大家到369客庄賞花

2019-04-13 13:43

〔記者陳鳳麗／南投報導〕「2019客家桐花祭」活動，今天在桐花最早開的南投縣埔里鎮牛耳藝術渡假村開跑，客委會邀總統蔡英文擔任主祭，有客家血統的蔡總統說，客家桐花祭是從2002年開始，每年桐花盛開極美，今年除有樟之細路14條古道，更歡迎到全台369客庄賞桐，即台3線、高雄六堆、台9線賞花。

「2019客家桐花祭」桐花山城開幕活動，今天在南投縣埔里鎮牛耳藝術渡假村舉行，客委會安排了一整天的活動，客庄慢食新市集有吃有喝有玩，並找來客語金曲歌王林生祥、客家歌手劉劭希、黃珮舒等人演唱。

今天的開幕式由敬天謝地祭祀展開，由總統蔡英文主祭，依古禮行三獻禮，並向現場的伯公廟行三鞠躬禮。

客委會主委李永得指出，今年的桐花山城開幕式之後，全台14縣市桐花祭活動陸續展開，客委會也將在20日和27日兩個週六，連續舉辦苗栗「聽見桐花音樂會」和新竹「四月踏雪音樂會」，邀馬修．連恩和鋼琴家陳瑞斌、歌手黃連煜等人演出。

總統蔡英文今天除敬天謝地祭祀外，也與現場民眾一起欣賞桐花舞蹈，並接受長流國小的學童為她戴上花環，並與小朋友大合照。

蔡英文說，客家桐花祭是從2002年民進黨執政後才開始舉辦，每年桐花盛開看表演是一大盛事，而去年起整理出樟之細路的14條古道，讓大家踏青賞桐，除了樟之細路古道，也有369桐賞路線，這都是客家文化集中的地區，希望客家能量串聯起來。

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