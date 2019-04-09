客家桐花祭14縣市熱鬧登場！邀民眾到客庄吃美食看表演

2019-04-09 16:36

〔記者楊綿傑／台北報導〕2019客家桐花祭今正式宣布起跑！客委會表示，今年客家桐花祭系列活動自4月初至5月19日，以「謝天，守護最靚的山城」為主題，與全台14縣市共同辦理，並從「賞桐、誠食、待客」出發，規劃系列活動，主委李永得邀請全國民眾到客庄賞桐、吃美食、感受熱情款待。

桐花祭將端出精彩活動「待客」！客委會表示， 今年「桐花山城開幕式」將於本月13日在南投埔里牛耳藝術渡假村舉辦，有林生祥、劉劭希、黃珮舒等金曲歌手，及惠風舞蹈工作室、B-MAX馬克筆人聲樂團精彩演出。現場也準備「2019客家桐花祭限量紀念品-桐花馬克杯」要送給民眾。而接下來連續2個週末，在苗栗、新竹都舉辦大型音樂會，邀請國際音樂人馬修連恩、鋼琴家陳瑞斌、亞洲達人秀大放異彩的客籍表演家楊世豪及黃連煜、陳永淘、顏志文等客家金曲音樂人等呈現精彩表演。

在「賞桐」部分，客委會說，今年首度結合台三線「樟之細路」古（步）道，將去年手作修復完成的新竹關西的渡南古道，以及未來計畫修復的桃園打牛崎古道、新竹石光古道、苗栗的老銃櫃步道等14條古（步）道，推出精選在地賞桐行程。且為提供遊客第一手賞花訊息，特別募集182位桐花志工，即時在活動官網的《開花情報》更新花況。

有玩也少不了吃！在「誠食」部分，客委會指出，將分別於南投埔里、苗栗獅潭及新竹關西辦理客庄慢食新市集與農夫市集，邀大家一起實踐「食在地、吃當季」。而桐花祭期間，新竹關西書院亦推出客庄在地餐桌料理，從傳統菜餚、創意料理、客家鹹湯圓到關西仙草凍均有。客委會此次更特別邀請客家名廚邱寶郎操刀設計2款桐花便當，限時限量銷售。

客委會也建議，民眾可利用清晨至上午時段漫步於桐花景點，下午到客庄景點參訪，認識客家文化。今年桐花節14縣市百家商店，將主動在店頭門市上貼著桐花祭活動標誌，提供優惠折扣。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/