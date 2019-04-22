迎接「頭份四月八」 千盞花燈點亮上、下公園

2019-04-22 15:28

［記者鄭名翔／苗栗報導］苗栗縣「頭份四月八」為百年客家文化慶典，也是全國少數保有元宵節外提花燈的地方習俗，頭份市公所為迎接即將到來的年度盛會，從今晚起於頭份市上、下公園點亮千顆彩繪燈籠，並於5月11日舉辦踩街活動，邀請30組地方團體呈現客家特色表演，於市區封街遊行，5月12日則有千人辦桌宴晚會，精彩可期。

今年頭份四月八適逢母親節，公所也緊扣兩大佳節，邀請在地學童以「我的媽媽，我的四月八」為主題動手彩繪花燈，今早舉辦頒獎典禮，獲國小低年級組季軍的徐豪成與爸爸合力以寶特瓶製作成女超人的可愛花燈，童言童語訴說媽媽就如超人般為家庭付出；國中組冠軍劉益亘則以媽祖為主題，呼應媽祖遶境頭份，猶如母親守護市民。

公所於上、下公園分別打造「平安門」、「圓滿門」，並於今晚點亮千盞孩童製作的花燈，照耀兩座公園，象徵上庄平安、下庄圓滿，也歡迎民眾來拍照打卡，感受獨特的地方節慶氣氛，展期至5月12日止。

重頭戲則於5月11日的封街踩街及12日的千人辦桌宴，頭份市長羅雪珠說，今年共邀請卅組表演團隊，以紅、藍、桃紅、綠4大花布色系，於頭份市中心中華路、中正路段封街遊行，呈現客家特色的熱鬧嘉年華；12日晚間則在公所前廣場席開百桌，讓市民一同團聚品嘗道地客家料理，共度傳統佳節也歡慶母親節。

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