浪漫台3線樟之細路 跨社區除草隊關西飛鳳古道啟動

2019-05-05 12:35

〔記者廖雪茹／新竹報導〕由客委會定線的浪漫台3線「Raknus Selu樟之細路」，為台灣邁向國際步道交流跨出第一步！為了維護古道環境，並重現舊時跨庄共下伐（padˋ）草的精神，今早在新竹關西鎮「飛鳳古道」啟動跨社區除草志工工作假期，包括9旬耆老等人手一鐮刀袋子，清除雜林野草，期待未來帶動多元深度的綠色文化觀光活動。

客委會表示，獨具台灣原客特色的「樟之細路」，是該會經過一年多的踏查、盤點所定線而出，全程約407公里，北起桃園龍潭，經新竹關西、芎林、竹東、北埔、峨眉，至苗栗頭份、三灣、頭屋、獅潭、大湖、卓蘭，最後延伸到台中東勢、石岡的丘陵地。

「樟之細路」跨社區除草志工工作假期，由客委會委託大凡工程顧問公司及台灣千里步道協會辦理，希望透過社區大學、文史協會、社造團體、環保生態、登山健行等民間組織，投入各步道的日常維護，達到公私協力的永續步道目標。

台灣千里步道協會執行長周聖心說，過去在「樟之細路」沿線的村落，分別會在過年、伯公吃福、清明、中元、端午或農曆10月半等不同時點，出動壯丁維護山路。由於時空變遷，古道因乏人行走而漸被遺忘，其中主線有六段荒廢多時需要重整。

今早首次啟動跨社區除草志工工作假期，集結了關西鎮鄉土文化協會等在地社團35名志工，包括住在飛鳳古道旁的94歲徐雲銓也加入行列，老當益壯，和年輕人一樣拿著鐮刀砍除遮擋路徑的竹子。後續，將一步步擴展到其他古道，慢慢將步道環境整闢後，再加強標誌、路線說明和交通資訊等，讓古道更為友善易親近。

周聖心表示，文化是國際趨勢，也能帶動地方觀光，像是「西班牙朝聖之路」已被聯合國教科文組織指定為文化遺產。很開心台灣去年加入亞洲步道聯盟，首度以「樟之細路」古道與國際交流。尤其，千里步道協會與韓國濟洲偶來步道將締結友誼，雙方預計今年10、11月互訪。

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