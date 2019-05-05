韓流消風？ 春吶人潮冷清 攤商損失慘重嘆：都沒生意

2019-05-05 00:11

〔即時新聞／綜合報導〕2019「春天吶喊音樂藝術祭」3日起一連三天在高雄旗津海灘開唱，前兩天人潮有些冷清，首日四個舞台前更聚集不到50位樂迷，遭網友虧「史上最乾淨的春吶！」春吶人潮冷清連帶影響攤商生意，就有攤商感嘆，春吶租金很貴、人潮卻不如預期，根本沒什麼生意，可以說是損失慘重。

墾丁春天吶喊25年來，今年首度移師高雄旗津，一連3天的活動從3日晚間登場，卡司陣容包括Hebe田馥甄，林宥嘉、本土饒舌團體玖壹壹等等，總共有近百組歌手樂團演出。但讓意外的是，今年春吶人潮不如預期，前2天的人數和往年相比有些冷清，人數與墾丁春天音樂季全盛時期差很多。

綜合媒體報導，有攤商表示，春吶租金很貴，但人潮冷清，「前兩天都沒生意，從白天等到晚上根本賺不回本。」也有攤商指出，以前旗津啤酒節一天可以賣到6、7萬，但高雄春吶首日只進帳6、7千塊。

也有賣燒烤店家感嘆，第一天的生意，只有過去旗津啤酒節的10分之1，隔壁賣雞排的店家也感嘆人潮少讓生意變很差。還有香腸攤的老闆表示，他準備了2千條的香腸，但4日上午卻只有賣了4條。

另外沒有卡進表演區的豆乳雞店家則說，生意只能用「慘慘慘」來形容。

高雄市長韓國瑜4日晚間9點半抵達春吶現場，他與多位市議員現場演唱歌手蔡琴的名曲「讀你」，台下不少年輕人報以掌聲，但也有人兩度高喊「下台」。

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