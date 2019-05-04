韓國瑜春吶唱「讀你」 台下有人喊「下台」

2019-05-04 22:00

〔記者葛祐豪／高雄報導〕今年移師旗津舉行的春天吶喊，今天進入第二天，門票售出1萬張，高雄市長韓國瑜於晚間9點半抵達現場，演唱歌手蔡琴的名曲「讀你」，不過台下有民眾兩度高喊「下台」。

墾丁春天吶喊25年來，今年首度移師高雄旗津，一連3天的活動從昨晚登場，卡司陣容包括Hebe田馥甄，林宥嘉、本土饒舌團體玖壹壹等，共有有近百組歌手樂團演出。

昨晚有比基尼辣妹喝啤酒喝到不省人事，被另名比基尼辣妹送到高醫救護站，用救護車送到旗津醫院，幸無大礙，一覺到天亮。

今天高雄天氣陰天，氣候舒爽，主辦單位統計旗津春吶一整天共售出1萬張門票，下午就有年輕人坐在海灘上，欣賞魏如萱等歌手的演出，旗津大街上的攤販，也準備更多的進貨量，準備發筆小財。

高雄市長韓國瑜於晚間9點半抵達現場，他與多位市議員現場演唱歌手蔡琴的名曲「讀你」，台下不少年輕人報以掌聲，但也有人兩度高喊「下台」。人氣歌手Hebe田馥甄，則於晚間近10點壓軸登場，掀起全場最高潮。

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