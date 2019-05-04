旗津春吶人來了 今天已售出6千多張門票

2019-05-04 17:09

〔記者葛祐豪／高雄報導〕首度移師高雄旗津舉行的春天吶喊，昨天首日人潮未如預期，但今天大咖藝人登場，門票已售出6千多張，現場仍有買票民眾。

春天吶喊今天進入第二天，高雄市長韓國瑜將於今晚9點半，現身春吶會場，演唱歌手蔡琴的名曲「讀你」，並邀蔡琴擔任高雄觀光代言，Hebe田馥甄則於晚間9點50分壓軸登場。

高雄市觀光局長潘恒旭指出，主辦單位今天已售出6千多張門票，他也澄清昨天星期五，春吶賣出2千多張門票，網傳人潮稀少，是活動剛開始時拍攝，其實愈晚人愈多。

高市府也全力防範毒品入侵春吶，毒防局結合市警局鹽埕分局，針對旗津地區附近pub、酒吧，實施聯合查察。

毒防局代理局長張瑞琿今天並會同社會局、教育局等局處，在春吶活動現場進行反毒脫口秀。張瑞琿表示，為防範春吶現場氣氛太high，不肖藥頭趁虛而入，如果有人因誤用毒品，身體不適，將由市立旗津醫院提供緊急醫療處置後，毒防局主動介入關懷輔導。

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