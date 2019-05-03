質疑調查報告偏袒資方 長榮空服員衝入桃市府抗議

2019-05-03 13:16

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市空服員職業工會與長榮航空公司調解不成立，將發動罷工投票，工會認為勞動局入廠調查結果偏頗資方，今天上午到市府抗議，勞動局勞資關係科長張哲航到場說明原委時，由於多次遭工會人員打斷無奈離開現場，卻引發工會人員不滿要衝入市府抗議，被員警阻饒、場面火爆，最後在警方勸阻下，工會人員才悻然離開市府。

針對工會提出質疑，勞動局長陳靜航表示，第3次調解日期在4月17日，調解委員是在16日進場，由於書面報告隔天無法出爐，但調查結果在調解時也有口頭說明，只是調解破裂，調查報告僅供勞資雙方參考，因此並未請委員簽名；此外調查委員只是針對「日支費」問題進場調查，其中長榮3美元、華航5美元，由於長榮、華航計算標準不一，最後會計師比照華航標準，統計長榮長、短途路線出勤人數，最後計算出長榮日支費為4.35美元，確認較航華低。

陳靜航說，報告內容有引用勞資方說法，當然會有相似情形，但最後的調查報告結論也認為長榮應該就日支費較低部分改進，給予空服員補償，何來的偏袒。

空服員職業工會秘書長鄭雅菱表示，勞方調解委員劉惠宗要求調查報告須經委員簽字確認後才算完成，但劉惠宗並未簽名；其次是空服員薪資結構分為底薪、飛行加給、日支費三大部分，調查報告卻漏了飛行加給。

另調查報告卻以長榮空服員的加班時間較華航長，推導出所以不應該爭取提高加班費的計算方式，是荒謬且不合於邏輯，最後是調查報告未採任何勞工說法，與長榮資方新聞稿幾乎完全相同，明顯偏袒資方。

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